SPD-Preis für Renate Schmidt und «Pinkstinks»

München (dpa/lby) – Auszeichnung für die ehemalige Landesvorsitzende und eine Protestgruppe: Der Toni-Pfülf-Preis der bayerischen SPD geht in diesem Jahr an Renate Schmidt und «Pinkstinks». Beide erhielten den Preis für ihr Engagement für Frauen in Politik und Gesellschaft, wie die Partei am Samstag in München mitteilte. «Als starke Frau in der Politik war Renate Schmidt für viele Menschen über die Jahre ein Vorbild und ist es bis heute», sagte der Landesvorsitzende Florian Pronold über die frühere Bundesfamilienministerin. Die Gruppe «Pinkstinks» überzeugte den Vorstand demnach mit ihrem Engagement gegen eingeschränkte Rollenbilder.

Der mit 1000 Euro dotierte Preis wird am 26. September in München verliehen. Er ist nach der SPD-Politikerin Antonie Pfülf (1877-1933) benannt, die als Abgeordnete im Reichstag der Weimarer Republik für die Rechte von Frauen und gegen den Nationalsozialismus kämpfte. Zuletzt ging er 2015 an die Schauspielerin Iris Berben.