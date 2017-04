SPD: Seehofer bleibt Stachel im Fleisch von Merkel

Berlin (dpa) – Die SPD glaubt angesichts der Fortsetzung der Seehofer-Ära in Bayern nicht an einen dauerhaften Frieden zwischen CSU und CDU. «Die CSU bleibt der Stachel im Fleisch von Frau Merkel», sagte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley am Montag in Berlin. Es hake auf der persönlichen Ebene zwischen Seehofer und CDU-Chefin Angela Merkel «an allen Ecken und Enden».

Sie rechne damit, dass die CSU Merkel wie bei der Pkw-Maut nun beim Doppelpass erneut eine krachende Niederlage bescheren werde, sagte Barley. Auch bei einer Obergrenze für Flüchtlinge – die Seehofer als Bedingung für eine künftige Regierungsbeteiligung im Bund gemacht hat – lägen die Unionsparteien unversöhnlich auseinander. Aufgabe der SPD sei, den zur Schau gestellten Burgfrieden von CDU und CSU zu enttarnen und «ein bisschen an der Fassade zu kratzen».