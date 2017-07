SPD wirft Ministerium falsche Schülerprognosen vor

München (dpa/lby) – Das bayerische Kultusministerium provoziert nach Einschätzung der SPD mit falschen Schülerprognosen eine weitere Verschlechterung der Lehrer- und Unterrichtsversorgung an den Schulen im Freistaat. «Anders als das Kultusministerium sagt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung in der jüngsten Studie einen Schüler-Boom voraus», sagte am Mittwoch der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Martin Güll, in München. 2025 sollen dieser Schätzung nach bereits vier Prozent mehr Kinder und Jugendliche die Schulbank drücken als heute, im Jahr 2030 seien es sogar acht Prozent.

In der Folge seien Unterrichtsausfälle an der Tagesordnung. Seit Jahren blieben die Zahlen in allen Schulformen auf einem hohen Niveau. Trauriger Spitzenreiter im zweistelligen Bereich beim nicht planmäßig erteilten Unterricht waren laut Güll die Realschulen (8,7 bis 15 Prozent) und Gymnasien (6,3 bis 11,1 Prozent), aber auch an Wirtschaftsschulen (8,6 Prozent), Berufsschulen (9,6 Prozent), Mittelschulen (8,1 Prozent) und Grundschulen (6,5 Prozent) habe die Lehrerversorgung nicht ausgereicht, um den Ausfall zu minimieren.

Generell verfolge Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) keine vorausschauende Personalplanung, so Güll. «Im ablaufenden Schuljahr gab es eine historisch schlechte Lehrerversorgung in Grund- und Mittelschulen. Demgegenüber stehen 5000 arbeitslose Lehrkräfte an Gymnasien und Realschulen.» Dies zeige, dass die Lehrerausbildung nicht mehr zeitgemäß sei. Die Praxis der Staatsregierung, Engpässe mit Pensionisten und Studierenden mit dem ersten Staatsexamen auszugleichen, sei eine «neue Art des Fahrens ohne Führerschein».