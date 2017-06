Spedenaktion für ein Kleindenkmal: Der Sühnestein von Pinsenhof soll repariert werden

Das Steinkreuz von Pinsenhof soll gerettet werden. Es ist vermutlich Jahrhunderte alt, es zeugt von der Geschichte im Kulmbacher Land und jetzt soll es wieder hergerichtet werden, mit Hilfe der Freunde der Plassenburg. Das Steinkreuz ist ein Kleindenkmal am Ködnitzer Rangen – gewesen, muss man fast sagen. Denn vor zehn Jahren ungefähr ist wohl ein schweres Fahrzeug dagegen gefahren und hat das Steindenkmal in zwei Teile zerbrochen.

Für viele Menschen ist das Kleindenkmal wertvoll, es soll aus dem Jahr 1.400 stammen und es gibt gleich mehrere Sagen darüber dass das Kreuz zur Sühne, als Gedenken an einen Mord oder als Erinnerung an einen Verstorbenen aufgestellt worden ist.

Jetzt jedenfalls soll es wieder hergerichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf 1.300 bis 4.300 Euro. Die Freunde der Plassenburg in Kulmbach haben in Spendenkonto eingerichtet, um die Reparatur des Denkmals zu bezahlen. Spendenkonto: Stichwort Sühnekreuz, bei der sparkasse kulmbahc Kronach. IBASN: DE 86 771500000101593465