Spektakuläre Arbeiten: Kulmbacher Brauerei bekommt durchs Dach einen neue Maschine

Die Kulmbacher Brauerei bekommt eine neue Flaschenreinigungsmaschine. Die ist recht groß und wird morgen in Teilen durch das Dach der Braustätte in der Kulmbacher Gummistraße gehoben. Der Kran, der dafür gebraucht wird

soll ab heute Mittag aufgebaut werden, dann ist in der Gummistraße in Kulmbach mit Behinderungen zu rechnen.

Morgen sollen die fünf einzelnen Teile mit jeweils 15 Tonnen Gewicht dann über das Dach in die Brauerei gehoben werden. Ein riesen Aufwand, weil in der Halle stehende Maschinen für die Montage der neuen Flaschenreinigung erst abgebaut werden müssen.