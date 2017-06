Eine ziemlich teuere Kettenreaktion hat eine 70-jährige Frau am Samstag Mittag in Kulmbach ausgelöst. In der Blaicher Straße geriet die Frau mit ihrem Audi zu weit nach rechts, prallte gegen einen geparkten BMW und schob den auf einen VW. Ihr Audi wurde durch den Aufprall aufgeschaukelt und rollte aufs Dach, so blieb er dann quer zur Fahrbahn liegen. Die Fahrerin hat leichte Verletzungen erlitten und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallschaden liegt bei rund 42.000 Euro.