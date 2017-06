Genau richtig reagiert hat gestern ein Mädchen in Bayreuth. Sie hat wahrscheinlich einen schlimmen Waldbrand zwischen Meyernberg und (…)

Landkreis Bayreuth wird „Gesundheitsregion plus“: Gesundheit steht an erster Stelle

An Dreistigkeit kaum zu überbieten: Parkrempler hinterlässt unverschämten Zettel

Eine unangenehme Überraschung erlebte eine 30-jährige Kulmbacherin nach Arbeitsende am vergangenen Dienstag: an ihrem am Schwedensteg (…)