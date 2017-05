Spezialeinheit am Sophienberg: Polizei nimmt gesuchten Räuber fest

Die Bayreuther Polizei hat auf der Autobahn einen Räuber geschnappt. Der 60-jährige Mann hatte Ende April bei Leinfelden-Echterdingen eine Prostituierte in sein Auto eingeladen, ist mit ihr in einen Wald gefahren, hat sie mit einer Schusswaffe bedroht und 100 Euro aus ihrer Handtasche gestohlen. Dann setzte er die Frau ab und fuhr davon. Die Polizei vor Ort hat den 60-jährigen Handelsvertreter als Tatverdächtigen identifiziert und zur Fahndung ausgeschrieben. Am Montag ist er Spezialkräften der Polizei am Rastplatz Sophienberg an der A 9 ins Netz gegangen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen und sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. In seinem Wagen hat man Abwehrspray und eine Schreckschusswaffe gefunden,