Spezielle Förderung: Kulmbacher Schülerin bekommt Stipendium vom Kultusministerium

Wenn junge Migranten nach Deutschland kommen, haben sie anfangs natürlich Probleme mit der Sprache. Das heißt aber lange nicht, dass sie nicht intelligent sind. Junge Talente, vor allem mit Migrationshintergrund, werden jetzt vom Staat gefördert. Eins der Stipendien namens „Talent im Land – Bayern“ geht in diesem Jahr nach Kulmbach. Pelin Apari, die an die Kulmbacher FOS geht, bekommt es heute in München verliehen. Zwei weitere Stipendien gehen nach Münchberg und Hof.

Damit werden die jungen Menschen individuell gefördert, um ihr Abitur zu schaffen.

Das Stipendienprogramm wird unter anderem vom bayerischen Kultusministerium getragen.