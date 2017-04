Spielhallen-Gast schlägt Räuber mit Schreien in die Flucht

Nürnberg (dpa/lby) – Mit lauten Schreien hat ein Gast einer Spielhalle in Nürnberg zwei maskierte Gangster in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten die Räuber am späten Samstagabend die Spielothek betreten. Eine Angestellte floh daraufhin in den hinteren Bereich der Spielhalle und rief um Hilfe. Der Gast ließ sich nicht beirren und überschüttete die beiden Gangster mit lauten Schreien. Mit Erfolg: Unverrichteter Dinge suchte das Duo das Weite. Von den beiden fehlte zunächst jede Spur.