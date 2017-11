Spielwaren-Großhändler VEDES ruft Holz-Rollbahn zurück

Nürnberg (dpa) – Der Spielwaren-Großhändler VEDES hat eine Holz-Rollbahn wegen mangelhafter Radbefestigungen zurückgerufen. Bei der Holzbahn der Firma SpielMaus Holz könnten sich die Räder und Achsen von den Autos lösen, teilte das Unternehmen am Montag in Nürnberg mit. Es bestehe damit das Risiko, dass Kleinkinder die Teile in den Mund nähmen und versehentlich verschluckten oder schlimmstenfalls daran erstickten, warnte das Unternehmen. Verbraucher könnten das Produkt kostenfrei in dem Geschäft zurückgeben, in dem sie es gekauft hätten. Sie erhielten den Einkaufspreis erstattet.

Nach eigenen Angaben hat VEDES seit Januar vergangenen Jahres europaweit 3500 solcher Holz-Rollbahnen vertrieben. Beliefert worden sei der Fachhandel in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Vereinzelt seien Produkte auch nach Italien, Belgien, Niederlande, Liechtenstein und Luxemburg verkauft worden. Die schadhafte Rollbahn habe die Artikelnummer 415 06 369.