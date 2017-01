Spielwarenbranche erwartet besseren Umsatz als vorausgesagt

Nürnberg (dpa) – Kurz vor Beginn der Spielwaren-Messe in Nürnberg kommen gute Geschäftszahlen von der deutschen Spielwarenbranche. Alles deute darauf hin, dass die Umsatzprognose für das vergangene Jahr von bis zu drei Prozent Zuwachs nicht nur bestätigt, sondern übertroffen wurde, teilte der Handelsverband Spielwaren (BVS) am Montag mit. «Die Deutschen haben noch nie so viel für Spielzeug ausgegeben», sagte BVS-Geschäftsführer Willy Fischel. Die endgültigen Zahlen sollen im März vorliegen. Vor allem der Jahresendspurt der Branche hatte schon 2015 einen Rekordumsatz von knapp über 3 Milliarden Euro beschert.

Das klassische Spielzeug bilde nach wie vor das Fundament des Marktes, erklärte Fischel der Deutschen Presse-Agentur. Aber digitalisierte Produkte verkauften sich sehr gut. Außerdem würden inzwischen nicht mehr so sehr einzelne Produkte, sondern ganze Themenwelten vermarktet. Das pushe den Markt, denn die Kunden kaufen nach und ergänzen, wie der BVS-Geschäftsführer sagte. In Nürnberg beginnt am 1. Februar die weltweit größte Spielwaren-Messe.