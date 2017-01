Spinde in Schwimmbädern aufgebrochen: Seriendieb gefasst

Bad Endorf (dpa/lby) – Ein Dieb hat reihenweise Spinde in Schwimmbädern aufgebrochen – wurde allerdings von einem aufmerksamen Badegast beobachtet. Dank der Hinweise des Mannes kam die Polizei dem 39-Jährigen auf die Spur, wie die Beamten am Montag mitteilten. Sie halten es für wahrscheinlich, dass der mutmaßliche Täter aus dem Raum Augsburg hinter mehr als 150 Spindaufbrüchen in Bayern und Baden-Württemberg steckt. Der Zeuge hatte sich nach Fahndungsaufruf gemeldet, weil ihm Ende August vergangenen Jahres in den Chiemgauer Thermen in Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) ein Mann aufgefallen war; dort waren 15 Spinde aufgebrochen und 400 Euro Bargeld gestohlen worden. Die Beamten werteten daraufhin die Bilder der Überwachungskamera der Therme genau aus – und kamen so dem «reisenden Dieb» auf die Spur. Er sitzt seit November in Untersuchungshaft.