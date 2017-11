Nürnberg (dpa/lby) – Bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt in Nürnberg sind in der Nacht auf Samstag Spirituosen im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die Einbrecher mit brachialer Gewalt über die Rückwand Zugang zu dem Laden verschafft. Dabei entstand ein Sachschaden von vermutlich 5000 Euro. Die Gesamtsumme des Diebesguts wird noch ermittelt.