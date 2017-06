Sport vor Mitternacht: Auf dem Soccer-Court in Kulmbach gibt’s was Neues

Am Samstag gab’s ihn das erste Mal, er soll aber keine Eintagsfliege bleiben. Der Sport vor Mitternacht am Soccer-Court vor der alten Spinnerei in Kulmbach. Das Jugendzentrum und der Jugendkontaktbeamte der Polizei hatten zu dem Event eingeladen. Soccer und Basketball gab’s und das soll künftig einmal im Monat so sein. Der Sport vor Mitternacht soll dann auch in den Wintermonaten weiter gehen, hat der Leiter des Jugendzentrums, Stefan Lehner der Bayerischen Rundschau erzählt. Dafür sucht er noch eine Halle, wo die Jugendlichen dann weiter einmal im Monat von 20 bis 23 Uhr Basketball oder Soccer spielen können.