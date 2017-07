Sport1 zeigt nach Zweitliga-Verlust Regionalliga

Hannover (dpa) – Der TV-Sender Sport1 setzt nach dem Verlust der Rechte für die 2. Fußball-Bundesliga vermehrt auf Regionalliga-Übertragungen. Am Montagabend werden demnächst regelmäßig Spiele der 4. Liga gezeigt. Dafür hat die Sport1 GmbH nach eigenen Angaben mit vier regionalen Fußballverbänden Verträge bis zur Saison 2020/21 abgeschlossen. Zum Auftakt überträgt der Spartensender am 13. Juli die Partie des Zweitliga-Absteigers TSV 1860 München beim FC Memmingen in der Regionalliga Bayern.

23 Jahre lang hatte Sport1 am Montagabend Spiele der 2. Liga live gezeigt. Von der kommenden Saison an hat Sky die Exklusivrechte. Der Pay-TV-Sender übertrug bis zum Ende der abgelaufenen Spielzeit parallel.