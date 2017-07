Sportlicher Plan: Verwaltungsgericht entscheidet 12 Tage für dem Kronacher Freischießen über die Öffnungszeiten

Jetzt steht der Termin: Am 28. Juli wird das Verwaltungsgericht Bayreuth entscheiden, wie es mit dem Kronacher Freischießen weitergeht. Nur 12 Tage vor der Eröffnung des Schützenfestes.

In einer mündlichen Verhandlung soll geklärt werden, ob die Öffnungszeiten im letzten Jahr in Ordnung waren.

Ein Anwohner hat deshalb geklagt. Ihn stört der Lärm der Feiernden – vor allem in den extra-langen Nächten des Schützenfestes.

Das Freischießen ist eines der größten Volksfeste in der Region, das erste mal fand es 1588 statt, heuer beginnt es am 10. August und dauert zehn Tage.