Sprinter rast ungebremst auf Lastwagen: Schwerverletzte

Mindelheim (dpa/lby) – Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 96 in Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) sind sechs Menschen schwer verletzt worden. Ein Sprinter mit sechs Insassen war in Fahrtrichtung Lindau unterwegs, als er am frühen Freitagmorgen ungebremst auf einen Lastwagen auffuhr und daraufhin von der Fahrbahn abkam. Wie die Polizei mitteilte, überlebten fünf der Insassen schwer verletzt. Der Fahrer wurde eingeklemmt. Ob er überlebte, teilte die Polizei zunächst nicht mit.

Rettungskräfte der Polizei und Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz. Die Autobahn 96 wurd in Fahrtrichtung Lindau gesperrt.