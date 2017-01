Spuren im Schnee führen Polizei zu Randalierern

München (dpa/lby) – Ihre Spuren im frischen Schnee haben eine Gruppe jugendlicher Randalierer in München verraten. Die 17- bis 19-Jährigen waren in der Nacht zum Sonntag angetrunken durch eine Straße in München gezogen und hatten zahlreiche Autos demoliert, wie die Polizei mitteilte. Sie hüpften auf Fahrzeugen herum und versuchten einen geparkten Wagen umzuwerfen. Anwohner riefen die Polizei. Als die Beamten eintrafen, waren die Jugendlichen zwar schon verschwunden. Die Polizei spürte sie jedoch anhand der Fußabdrücke auf. Neun Jugendliche wurden vorläufig festgenommen, einige gaben die Randale zu. Der Gesamtschaden an den insgesamt 14 betroffenen Autos beträgt rund 12 000 Euro.