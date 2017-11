Acht Jahre Haft für Messerattacke in ICE

Aschaffenburg (dpa/lby) – Für die blutige Messerattacke in einem ICE bei Aschaffenburg ist ein Niederländer zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt worden. Der Angeklagte sei auch mit fast drei Promille Alkohol im Blut in der Lage gewesen zu wissen, dass es Unrecht ist, jemanden mit einem Messer anzugreifen, sagte der Vorsitzende Richter Volker Büchs am Donnerstag im Landgericht Aschaffenburg. Der 43 Jahre alte Angeklagte habe billigend in Kauf genommen, dass der Angegriffene zu Tode kommen könnte.

Die Kammer rückte deshalb nicht vom Vorwurf des versuchten Mordes ab. Der Niederländer hatte im April in dem Schnellzug einen Briten von hinten mit einem Kampfmesser angegriffen und ihn mit einem tiefen Schnitt in Halsnähe schwer verletzt.