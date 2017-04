Staatsanwalt prüft Reitzles Geschäfte mit Linde-Aktien

London/München (dpa) – Linde-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle will die Fusion mit dem US-Industriegasekonzern Praxair auch (…)

Reitzle will Linde-Praxair-Fusion durchsetzen

Osram will Hunderte Stellen in Leuchtsystem-Sparte streichen

München (dpa) – Der Lichtkonzern Osram will in den kommenden zwei Jahren Hunderte Stellen abbauen und damit Kosten sparen. In der (…)