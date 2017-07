Staatsballett-Chef Zelensky will mehr modernen Tanz

München (dpa/lby) – Der Direktor des Bayerischen Staatsballetts, Igor Zelensky, will künftig vermehrt auf moderne Produktionen setzen. «Wir werden versuchen, mehr modernen Tanz zu zeigen. Ich weiß nicht, ob das Publikum das mag, aber die Tänzer lieben es, ich liebe es», sagte Zelensky der Deutschen Presse-Agentur. Er dürfte sich von den Erfahrungen seiner ersten Spielzeit in München bestätigt fühlen: Das unter seiner Führung erstmals in Deutschland gezeigte, an ein Musical erinnernde «Alice im Wunderland» ist ein Kassenschlager; ein Abend mit vier jungen Choreographen im Rahmen der Münchner Opernfestspiele wurde vergangenes Wochenende vom Publikum gefeiert.

Dabei hat der 47-Jährige neben der künstlerischen immer auch die wirtschaftliche Seite im Blick. «Abendfüllende Handlungsballette verkaufen sich besser als ein Ticket für eine Dreier-Kombination», bilanziert Zelensky nüchtern. Dabei falle es im rasant wachsenden München prinzipiell leicht, die Karten zu verkaufen. Dennoch: «Das Leben ist ein Kompromiss, wir werden deshalb eine Balance finden, um jeden Zuschauer zufriedenzustellen.» Schon in der laufenden Saison steuert das Ballett zu Zelenskys Zufriedenheit auf eine Auslastung von rund 95 Prozent zu.

Dabei wird sich die in großen Teilen ohnehin noch junge Truppe in den nächsten Wochen und Monaten erneut zusammenraufen müssen: Rund ein Viertel der Tänzer wechselt. «Manche gehen, manche habe ich gefeuert. Ich wollte mehr Qualität nach meinem Geschmack – das sind keine schlechten Tänzer, aber ich habe meine Vision, was ich in Zukunft machen will», erläuterte Zelensky. Die Folgen sind ihm bewusst: «Das ist ein großes Drama, 18 von 69 sind echt viel. Das wird viel Zeit kosten, alle neu zusammenzuschweißen.»

Für die Tänzer bedeutet das, in kurzer Zeit zahlreiche neue Rollen einstudieren zu müssen – und dabei den hohen Ansprüchen des ehemaligen Mariinsky-Solisten gerecht werden zu müssen. «Jede Aufführung muss eine Top-Qualität haben», formulierte Zelensky das Ziel. «Unser größer Kritiker bin ich. Ich versuche, mich nicht zu belügen. Natürlich verschließe ich manchmal die Augen, weil ich die Umstände kenne, aber man muss versuchen, es immer besser zu machen.»