Staatsforsten-Chef: Kostspielige Sanierung am Jochberg nötig

Kochel am See (dpa) – Allein die Sanierung des am Jochberg in Oberbayern durch einen Brand beschädigten Staatswaldes wird eine sechsstellige Summe kosten. Damit rechnet der Vorstandsvorsitzende der Bayerischen Staatsforsten, Martin Neumeyer. «Die Neubegründung des Schutzwaldes ist sehr aufwendig», sagte er am Dienstag. «Die neuen Pflänzchen müssen mit Hubschraubern an die steile Bergwand gebracht werden, die Arbeiter müssen zum Teil angeseilt werden.» Betroffen seien rund 50 Hektar Staatswald, die andere Hälfte der beschädigten 100 Hektar befindet sich in Privatbesitz.

Zwei Männer hatten in der Silvesternacht auf dem beliebten Wanderberg nahe Kochel am See ein Feuer gemacht, das nach Einschätzung der Polizei außer Kontrolle geriet. Gegen sie wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.