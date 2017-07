Staatskanzlei bestätigt: Frankenwald wird nicht Nationalpark

Jetzt ist offiziell, was eigentlich schon seit Ende letzter Woche so gut wie sicher war: Der Frankenwald ist raus bei der Suche nach einem Nationalpark in Bayern. Das hat die Bayerische Staatskanzlei mitgeteilt. Die Begründung: der Frankenwald ist ein Fichtenwald. Würde er zum Nationalpark und somit nicht mehr wie jetzt bewirtschaftet, bestünde die Gefahr eines massiven Borkenkäferbefalls. Ludwig Freiherr von Lerchenfeld, Vorsitzender des Vereins „Unser Frankenwald“ spricht gegenüber Radio Plassenburg von einer guten Entscheidung. Aus naturfachlichen und forstpolitischen Gründen sei der Frankenwald als Nationalpark ungeeignet, sagt der CSU-Landtagsabgeordnete. Auch der Spessart ist aus dem Rennen. Die Rhön und die Donauauen gehen jetzt in die Konzeptphase.