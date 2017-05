Stadt Bamberg kämpft weiter für Rettung der Sandkerwa

Bamberg (dpa/lby) – Die Stadt Bamberg will die traditionsreiche Sandkerwa retten. Heute (16.00 Uhr) soll das Thema im Plenum des Stadtrats diskutiert werden. Am Montagabend hatte ein weiteres Gespräch zwischen der Stadtspitze und den Veranstaltern stattgefunden. Dabei machte die Stadt einen konkreten Vorschlag zur Sicherung künftiger Sandkerwa-Veranstaltungen, wie Stadtsprecherin Ulrike Siebenhaar mitteilte. Für die Veranstalter nahmen an dem Gespräch der Vorstand des entsprechenden Bürgervereins und die Geschäftsführer der Bamberger Sandkerwa Veranstaltungs GmbH teil.

Über den Rettungsvorschlag der Stadt war vorerst Stillschweigen vereinbart worden. Zunächst sollten die Veranstalter Gelegenheit haben, über die Vorstellungen der Stadt intern zu beraten. Sie hatten das Fest für dieses Jahr abgesagt – wegen finanzieller Risiken und wegen der immer höheren Sicherheitsanforderungen.