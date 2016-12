Mega-Evakuierung wegen Fliegerbombe in Augsburg

Augsburg (dpa/lby) – Einen Tag vor der für Sonntag geplanten Entschärfung einer Fliegerbombe in Augsburg liefen Heiligabend die Vorbereitungen auf Hochtouren. Etwa 54 000 Augsburger müssen am ersten Weihnachtsfeiertag ihre Wohnungen verlassen. Es ist damit die größte Evakuierungsaktion, die es seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gab. Die bislang bundesweit größte Evakuierung wegen eines Blindgängers gab es im Jahr 2011 in Koblenz, dort waren 45 000 Einwohner betroffen.

Am Samstag wurde unter anderem eine Klinik evakuiert. Die Patienten des Augsburger Vincentinums, einer Belegklinik, seien in andere Krankenhäuser verlegt worden, sagte Robert Wieland, Geschäftsführer der Klinik auf Anfrage. Ein anderer Teil der Patienten sei soweit medizinisch verantwortbar – vorzeitig nach Hause entlassen worden. Am Montag werde der Klinikbetrieb wieder hochgefahren.

Die Stadt Augsburg hatte angeordnet, dass sich am Sonntag im Umkreis von eineinhalb Kilometern um die 1,8 Tonnen schwere Bombe während der Entschärfung niemand aufhalten darf. Bis 10.00 Uhr müssen etwa 32 000 Haushalte geräumt sein. Große Teile des historischen Zentrums von Augsburg sind betroffen, auch das Rathaus und der Dom liegen in der Sperrzone. Für die Evakuierung werden rund 4000 Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungsdienst-Mitarbeiter aus ganz Bayern in Augsburg erwartet. Die Stadt hat sechs Notunterkünfte für die Bevölkerung eingerichtet.