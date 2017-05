Stadtgebiet Kulmbach: Polizei erwischt Raser mit 104 km/h

Das war tatsächlich deutlich zu schnell – die Kulmbacher Polizei hat gestern einen jungen Mann mit sage und schreibe 104 Stundenkilometern geblitzt. Der 18-jährige ist am Kreuzstein in die Radarfalle gerauscht; und das bei erlaubten 50. Damit war er der unangefochtene Spitzenreiter der Kontrolle, bei der sonst nur einige kleinere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt worden sind. Den jungen Mann erwarten ein Monat Fahrverbot, 2 Punkte, 200 Euro Strafe und vermutlich eine Nachschulung, da er sich noch in der Probezeit befindet.