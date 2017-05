Städtetag appelliert an Bund und Länder

Nürnberg (dpa) – Vor der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags in Nürnberg hat dessen Präsidentin Eva Lohse (CDU) von Bund und Ländern eine stärkere finanzielle Vorsorge für die Kommunen angemahnt. Zwar habe der Bund in den vergangenen Jahren wichtige Hilfen beschlossen, etwa eine Entlastung der Kommunen um fünf Milliarden Euro jährlich ab 2018. Doch stiegen die Sozialausgaben der Kommunen weiter an, sagte Lohse der Deutschen Presse-Agentur.

«Und es kann nicht sein, dass viele Städte nicht ausreichend in ihre öffentliche Infrastruktur investieren können. Wenn sich das Investitionsniveau erhöht, profitiert nicht nur die jeweilige Kommune, sondern der Wirtschaftsstandort Deutschland insgesamt», ergänzte Lohse.

Die dreitägige Hauptversammlung des Deutschen Städtetags beginnt am Dienstag und steht in diesem Jahr unter dem Motto «Heimat. Zukunft. Stadt.» Die Organisatoren rechnen mit rund 1.200 Delegierten und Gästen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie Außenminister und Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) haben ihr Kommen angesagt.