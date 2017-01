Ständige Wasserabsperrungen in Untersteinach: Gemeinde lässt Sanierungskonzept erarbeiten

„Wasserabsperrung in Teilen von Untersteinach“ – das hat es in letzter Zeit öfters gegeben. Auch heute wieder zwischen 10 und 16 Uhr in den Straßen „Am Bühl“ und „Am Liesbach“. Laut Bürgermeister Schmiechen hat es einen Rohrbruch gegeben, der heute repariert werden soll. Das liege laut Schmiechen an der Kälte und daran, dass das Wasserleitungsnetz nicht das Neueste sei. Es soll so schnell wie möglich repariert werden.

Deswegen hat die Gemeinde eine Firma beauftragt, die die Leitungen untersucht und feststellen soll, in welchem Umfang sie saniert werden müssen. Wann das Sanierungskonzept fertig ist und im Gemeinderat behandelt wird, steht laut Schmiechen noch nicht fest. Er bittet die Anwohner um Verständnis. Die Gemeinde sei bemüht, die Asperrungen und Reparaturarbeiten immer so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen.