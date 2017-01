„Stärkeanfahren“ mit Unfall: Radfahrer kollidiert bergab mit Auto

Es war als Gaudi gedacht, dann hat sich ein Unfall ereignet. Beim „Stärkeanfahren“ von Radfahrern am Kulmbacher Festungsberg an Heilig Drei König ist ein Radfahrer mit einem Pkw kollidiert. Als der Radler bei der eigentlich verbotenen Abfahrt das Auto überholen wollte, bog das in eine Einfahrt ab.

Die beiden stießen zusammen. Der Radfahrer stürzte, verletzte sich leicht, fuhr aber weiter. Der Autofahrer stieß mit seinem Wagen gegen eine Straßenlaterne.

Hier entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, um den genauen Unfallhergang klären zu können.