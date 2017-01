Stallgespräch: Oberfrankens Landwirte informieren und wollen aufklären

Das alljährliche „Stallgespräch“ des Bayerischen Bauernverbandes hat heute beim Bio-Legehennenbetrieb Michael Grampp in See stattgefunden.

Dabei stand der hochmoderne Stall im Mittelpunkt, in dem 9.000 Bio-Legehennen täglich 7.500 Eier legen.

Man will vor allem aufklären; noch immer kursieren in den Köpfen der Verbraucher viele falsche Meinungen, sagte Michael Grampp im Radio Plassenburg-Interview.

Informieren über die moderne Landwirtschaft kann man sich unter anderem auch auf dem Internet- Portal „Frag-den-landwirt.de“.