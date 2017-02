Stallpflicht wegen der Vogelgrippe: Kritik der oberfränkische Züchter

Die Stallpflicht für Gänse, Hühner und Co. Muss ein Ende haben! Das fordern Geflügelzüchter aus den Landkreisen Coburg, Kronach, Lichtenfels in der Neuen Presse. Der Vorsitzende des Coburger Kreisverbands der Rassegeflügelzüchter sagt zum Beispiel, die aktuelle Situation habe nichts mit art- und tierschutzgerechter Freilandhaltung zu tun. Die Tiere hätte nicht nur sozialen Stress, weil sie im Stall bleiben müssen, sie seien auch anfälliger für Krankheiten. Die strenge Einhaltung der Stallpflicht in Oberfranken halten die Züchter auch deshalb für überzogen, da die Region die geringste Dichte an Fällen hat. Wie berichtet gilt wegen der Vogelgrippe-Gefahr seit Monaten und bis auf weiteres die Stallpflicht für Vögel.