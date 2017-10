Stamm lobt Schäubles Wahl zum Bundestagspräsidenten

München (dpa/lby) – Bayerns Landtagspräsidentin Barbara Stamm hat die Wahl von Wolfgang Schäuble (CDU) zum neuen Präsidenten des Bundestags gelobt. «Wolfgang Schäuble ist die richtige Persönlichkeit zur rechten Zeit für dieses wichtige Amt. In dieser herausfordernden Phase unserer Demokratie braucht es in dieser Position parlamentarische Erfahrung und Durchsetzungsvermögen», sagte die stellvertretende CSU-Vorsitzende am Dienstag in München. Schäuble sei in den vergangenen Jahrzehnten mit herausragenden Aufgaben für Deutschland betraut gewesen und habe das Land auch in schwierigen Zeiten vorangebracht. «Wir können dankbar sein, dass wir auf solche Menschen mit einem so reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen können.»