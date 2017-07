Standortfrage in Kulmbach: Wo kommt der neue Campus hin?

Schon zwei Wochen nach dem Beschluss des bayerischen Kabinetts, in Kulmbach einen Campus zu errichten, waren Vertreter der Uni und der zuständige Ministerialrat in Kulmbach, um sich einen Überblick zu verschaffen. Das teilt die Stadt Kulmbach mit. „Die Arbeit geht jetzt nicht los, im Prinzip stecken wir schon mittendrin“. Das sagt der Kanzler der Uni Bayreuth, Dr. Markus Zanner. Es soll so schnell wie möglich losgehen mit dem Projekt. Es sind mehrere mögliche Standorte im Gespräch, unter anderem neben dem Max-Rubner-Institut, das Gelände um den Güterbahnhof, der Kaufplatz, der Schwedensteg oder das Umfeld um den Mönchshof. Oberbürgermeister Schramm will den Campus möglichst im Zentrum der Stadt haben. „So wird Kulmbach belebt und die Innenstadt kann profitieren“, sagte der OB. Als nächstes soll an der Uni Bayreuth ein Aufbaustab für den Campus Kulmbach gegründet werden.