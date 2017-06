Wörth an der Isar (dpa/lby) – Beim Verladen einer Palettenladung ist ein Staplerfahrer im Landkreis Landshut tödlich verunglückt. Die rund 600 Kilogramm schwere Ladung war von der Gabel des Staplers gekippt und ins Führerhaus gefallen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 61-Jährige erlag am Mittwoch noch vor Ort auf dem Gelände einer Spedition in Wörth an der Isar seinen schweren Verletzungen. Die Kripo und das Gewerbeaufsichtsamt haben Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.