Star-Galeristin soll Kunstfans nach Memmingen locken

Memmingen (dpa/lby) – Mit zahlreichen modernen Kunstwerken, die sonst üblicherweise nur in Großstadtgalerien gezeigt werden, will die Mewo-Kunsthalle in Memmingen in den kommenden Monaten Besucher ins Allgäu locken. Bei der Ausstellung «Never enough – Monika Sprüth und die Kunst» zeigt die aus Memmingen stammende Star-Galeristin Sprüth bis 3. September etliche Künstler, mit denen die 68-Jährige regelmäßig zusammenarbeitet.

Sprüths Galerie fusionierte vor rund zwei Jahrzehnten mit der Galerie Philomene Magers. Das Unternehmen hat heute Standorte in Berlin, London und Los Angeles und zähle zu den weltweit einflussreichsten Galerien, wie das Museum betonte. In der Ausstellung werden unter anderem Arbeiten der Fotokünstler Andreas Gursky, Thomas Ruff und Cindy Sherman präsentiert.

Die gebürtige Memmingerin Sprüth hatte zunächst Architektur in Aachen studiert und dann als Stadtplanerin in Oberhausen gearbeitet. Im Jahr 1983 eröffnete sie ihre erste Galerie in Köln. Mit Memmingen blieb Sprüth trotz ihrer internationalen Karriere stets eng verbunden.