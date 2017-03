Starke Böen am Wochenende: Bayern duckt sich im Wind

München (dpa/lby) – Stürmisches Wochenende im Freistaat: Starker Wind wird sowohl am Samstag als auch am Sonntag über bayerische Städte und Gemeinden fegen. In den Alpen und im Alpenvorland sei sogar mit orkanartigen Böen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mit. Die Böen könnten eine Geschwindigkeit von bis zu 110 Stundenkilometern erreichen. Auch für das flachere Land südlich der Donau kündigte der DWD sturmartige Böen an. Diese könnten gerade in freien Lagen für Schäden sorgen, sagte ein DWD-Sprecher. Für größere Städte sah er die Lage entspannter: «In Städten dürfte der Wind weniger gefährlich werden, weil diese besser abgeschottet sind.»

Am Samstag bestand für die Landkreise Regen, Freyung-Grafenau, Deggendorf, Straubing-Bogen (alle Niederbayern), Cham (Oberpfalz), Oberallgäu (Schwaben) sowie Berchtesgardener Land (Oberbayern) die zweithöchste Unwetterwarnstufe. Zusätzlich zu dem Sturm sollte es noch Dauerregen geben.

Die Polizeipräsidien der besonders betroffenen Regionen meldeten bis zum Samstagmittag lediglich kleinere Sturmschäden. «Bisher ist alles ruhig», sagte ein Sprecher der Polizei in Oberbayern. «Wir hatten vereinzelt Bäume auf den Straßen, sonst ist bis jetzt nichts passiert». Neben umgestürzten Bäumen meldeten die Beamten zunächst lediglich einige umgefallene Verkehrsschilder und Bauzäune.