Starke Heimat: Oberfrankens Städte legen bei den Einwohnerzahlen wieder zu

Die größte Stadt Oberfrankens ist Bamberg mit 74.300 Einwohnern, knapp dahinter liegt Bayreuth mit 73.259 Einwohnern. Und beide Städte trotzen dem demografischen Wandel und wachsen laut Nordbayerischer Kurier weiter – um jeweils 1.000 Einwohner im vergangenen Jahr und das nicht nur wegen der zugewanderten Flüchtlinge.

Insgesamt steigen die Bevölkerungszahlen in Oberfranken wieder an. Auch andere Städte in Oberfranken legen zu, Hof zum Beispiel, hat 725 Einwohner mehr gezählt im letzten Jahr und ist drittgrößte Stadt der Region. Coburg – die Nummer vier in der Größenordnung – hat 163 Einwohner weniger. Kulmbach bleibt mit minus 14 relativ konstant; und Selb und Marktredwitz legen leicht zu.