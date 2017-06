Start für die Kirschernte in der Fränkischen Schweiz

Forchheim (dpa/lby) – In der Fränkischen Schweiz beginnt die Kirschernte. Einige Frühsorten würden bereits jetzt geerntet, sagte Christof Vogel, Betriebsleiter der Obstbauversuchsanlage des Landkreises Forchheim in Hiltpoltstein. Bei den Hauptsorten gehe es in wenigen Tagen los. Inwieweit Kälte, Schnee und Frost im Frühjahr die Erntemenge schmälern, könne noch nicht gesagt werden: «Wir haben Betriebe mit vollem Ertrag – und wir haben Betriebe, die haben gar nichts.» Das liege an den unterschiedlichen Lagen der Obstbäume. Gerade in Talkesseln habe sich die Kälte lange gehalten und den Bäumen zugesetzt. Die Fränkische Schweiz gilt als eines der größten zusammenhängenden Kirschanbaugebiete in Europa.