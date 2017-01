Startschuss: am Kulmbacher Klinikum entsteht ein Interims-Gebäude

Der Startschuss ist gefallen am Kulmbacher Klinikum – für die Erweiterung, Modernisierung und Neustrukturierung in Höhe von 120 Millionen Euro. Ein Teil des Mega-Projektes ist ein Interims- Neubau, dort wo sich der Eingang befindet. Die Arbeiten sind heute losgegangen samt riesigem 500 Tonnen- Kran. Noch in dieser Woche will man fertig werden. Wie es der Name schon sagt, ist das Gebäude nicht für die Ewigkeit. Es handelt sich um ein Gebäude in Modulbauweise, das nach rund drei Jahren wieder zurückgebaut und verkauft wird. Man braucht es, weil auf der Südseite vom Klinikum ein neuer Trakt entsteht und dadurch zunächst Betten und Zimmer wegfallen.

Rund ums Klinikum kann es in dieser Woche zu Verkehrsbehinderungen kommen. Immer wieder sind Schwertransporter unterwegs, die die gelagerten Teile vom Schwedensteg-Parkplatz abholen und zum Klinikum liefern.