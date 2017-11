In Küps ist der Startschuss für das Haus der Gesundheit gefallen. In der Lessingstraße ist der Grundstein für die Einrichtung gelegt worden. Das Haus bietet Platz für eine Allgemeinarztpraxis, eine Apotheke, eine Physiotherapiepraxis und eine Tagespflege. Das Haus der Gesundheit wird nächstes Jahr fertig und liegt in unmittelbarer Nähe zu den Wohnanlagen „Zusammen wohnen. Zusammen leben.“