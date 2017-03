Startschuss: Plakatwettbewerb für die Kulmbacher Bierwoche geht los

Der Sieger bekommt 1.000 Euro Preisgeld und die Ehre, dass seine Kreativität überall im Bierzelt, auf den Maßkrügen und in Schaufenstern der Altstadt zu sehen sein wird. Die Kulmbacher Brauerei ruft zum Plakatwettbewerb für die Bierwoche auf. Und gerade in diesem Jahr, in dem die Bierwoche ja nicht auf dem Zentralparkplatz stattfindet, sei der Kreativität keine Grenzen gesetzt, so Birgit Reichardt, Senior Produktmanagerin bei der Kulmbacher Braurei. Wichtig sei nur, dass das Motiv schnell ins Auge falle und den Kern der Bierwoche interpretiere.

Einsendeschluss ist der 30. April.

Mehr Infos zum Kreativwettbewerb finden Sie auf der Radio Plassenburg-Homepage bei den Lokalnachrichten.

http://www.kulmbacher.de/de/bierwoche/plakat/

Hier das Plakat aus dem vergangenen Jahr: