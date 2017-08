Steinhaus leitet DFB-Pokal-Partie des FC Bayern in Chemnitz

Frankfurt/Main (dpa) – Nach ihrer Beförderung zur Bundesliga-Schiedsrichterin darf Bibiana Steinhaus in der ersten DFB-Pokalrunde gleich die Partie des FC Bayern München leiten. Die 38-Jährige aus Hannover ist für den Auftritt des Rekord-Pokalsiegers beim Drittligisten Chemnitzer FC am Samstag (15.30 Uhr) vorgesehen. Das geht aus den Ansetzungen hervor, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag veröffentlichte. Künftig wird Steinhaus als erste Schiedsrichterin in der deutschen Fußball-Geschichte auch Bundesliga-Spiele pfeifen.