Stellenweise Feiertag: An Maria Himmelfahrt teilt sich Oberfranken

In Bayern leben viele Katholiken – und von denen haben heute viele frei – denn heute ist Maria Himmelfahrt. In Gebieten mit mehrheitlich katholischer Bevölkerung ein Feiertag. Das wird in Oberfranken sehr unterschiedlich geregelt. Im Landkreis Kulmbach zum Beispiel sind es Marktleugast, Presseck, Marktschorgast, Ludwigschorgast, Kupferberg und Stadtsteinach, in denen heute die meisten Läden geschlossen haben.

In insgesamt 1704 bayerischen Gemeinden ist heute Feiertag, in den übrigen 352 wird gearbeitet.

An Maria Himmelfahrt feiern die Katholiken die Aufnahme der Mutter Gottes in den Himmel.