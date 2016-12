Sternsinger sammeln für Kinder in Not: Auftakt in Neumarkt

Neumarkt in der Oberpfalz (dpa/lby) – Sie kommen in historischen Gewändern an die Tür und sammeln Geld für Kinder in Not. Die Sternsinger ziehen jedes Jahr um Heilig-Drei-König (6. Januar) von Haus zu Haus, singen Lieder und schreiben mit Kreide den Segensspruch «20 C+M+B 17» an die Haustür. Zum bundesweiten Auftakt der Aktion haben sich heute mehr als 2000 Sternsinger in Neumarkt in der Oberpfalz angemeldet. 2017 steht unter dem Motto «Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit». Träger sind das Kindermissionswerk «Die Sternsinger» und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

«Die bundesweite Eröffnung der 59. Aktion Dreikönigssingen ist ein großes Ereignis für unser Bistum, und ich bin stolz, dass wir zum ersten Mal Gastgeber sind», sagte der Bischof von Eichstätt, Gregor Maria Hanke. Vor einem Jahr sammelten die Sternsinger bundesweit mehr als 46 Millionen Euro für Projekte in der Entwicklungshilfe.

Die drei Buchstaben «C+M+B» stehen für das lateinische «Christus mansionem benedicat», zu deutsch «Christus segne dieses Haus». Im Volksmund symbolisieren sie aber auch die Namen der Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar.