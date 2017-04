Erst stöbern, dann schmökern heißt es ab Montag wieder in der Kulmbacher Stadtbibliothek. Zum Welttag des Buches startet die Bücherei eine ganze Woche mit einem Flohmarkt rund um Bücher, DVDs und Hörbücher. Um 14 Uhr am Montag geht’s los. Dann kann jedermann, in aller Ruhe stöbern und günstig Romane, Sachbücher oder Kinderlektüre aussuchen und günstig kaufen. Der Flohmarkt geht die ganze Woche weiter. Die Stadtbibliothek öffnet um 10 Uhr, am Mittwoch schon um 9 Uhr 30.