Stoiber: Herzog als Vordenker für Freiheit und Fortschritt

München (dpa/lby) – Der frühere CSU-Chef Edmund Stoiber hat die politische Leistung von Alt-Bundespräsident Roman Herzog gelobt. «Roman Herzog war ein Vordenker der Freiheit und des Fortschritts. Er war ein Mutmacher und Motivator, der nicht zuletzt mit seiner berühmten «Ruck-Rede» den Boden für weitreichende Reformen in Deutschland bereitet hat», sagte der ehemalige bayerische Ministerpräsident am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in München. Als gebürtiger Landshuter sei Herzog mit seinem Herzen immer ein Bayer geblieben. «Seine Orientierung gebende, kritische Stimme wird uns fehlen.»

Nach Angaben des Bundespräsidialamtes ist Herzog im Alter von 82 Jahren gestorben. Herzog stand von 1994 bis 1999 an der Spitze der Bundesrepublik. Der CDU-Politiker hatte immer wieder vor Reform-Müdigkeit gewarnt und es sich zur Aufgabe gemacht, gegen Blockaden in Politik und Gesellschaft anzugehen. Besonders in Erinnerung blieb seine Rede von 1997 mit dem zentralen Satz: «Durch Deutschland muss ein Ruck gehen».