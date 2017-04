Stoiber: Seehofer ist «stärkstes Kaliber» der CSU

München (dpa) – Die CSU hat nach Ansicht ihres Ehrenvorsitzenden Edmund Stoiber mit Horst Seehofer die besten Chancen für gute Ergebnisse bei den anstehenden Wahlen im Bund und in Bayern. Der amtierende Parteichef und Ministerpräsident sei «Zugpferd» und «stärkstes Kaliber» der Christsozialen, betonte der frühere CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident am Montag kurz vor Beginn der CSU-Vorstandssitzung in München. Daher sei die erneute Kandidatur Seehofers für beide Ämter «unter den gegenwärtigen Umständen optimal» und eine «mehr als ausgezeichnete Lösung».

Seehofer hatte sich am Wochenende entschieden, sein eigentlich für 2018 angekündigtes Karriereende auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Am Montag informierte er den Parteivorstand offiziell über seine Entscheidung. Zuvor hatte sich die Parteispitze auf Seehofers Vorschlag hin für Innenminister Joachim Herrmann als CSU-Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl am 24. September ausgesprochen. Stoiber begrüßte auch diese Personalie und sagte, es sei auch Herrmann zu verdanken, dass Bayern das sicherste Bundesland Deutschlands ist.