Straßen reparieren: Zwei Strecken im Kulmbacher Land werden ab Montag komplett gesperrt

Überall in der Region werden gerade Straßen repariert. Auf der Autobahn A 9 genauso, wie auf den Bundes- und Staatsstraßen und auch in Kulmbach auf der Nordumgehung. Behinderungen gibt’s auch auf der B 85, wo der Abzweig ins neue Baugebiet bei Forstlahm gebaut wird und auf der B 289 zwischen Kauerndorf und Untersteinach, wo der Anschluss an die neue Umgehung vorbereitet wird.

Ab Montag kommen zwei neue Vollsperrungen dazu. Zwischen Trebgast und Harsdorf wird die Straße saniert – die ganze Woche gab’s Behinderungen – ab Montag ist die Strecke für drei Wochen voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt ab Trebgast über Lindau, Waldau und Pechgraben nach Harsdorf.

Und auch zwischen Neuensorg und Hohenberg wird asphaltiert. Von Montag bis Mittwoch ist die Strecke komplett gesperrt. Umleitung über Marktleugast, Münchberg und Wüstenselbitz. Je nach Wetterlage können sich die Arbeiten und damit auch die Sperrungen allerdings noch verschieben, schreibt das Kulmbacher Landratsamt.