Straßensperrung anlässlich des ATS-Radrennens am 20. Mai 2017

Morgen (20.05) findet das Radrennen zum „56. Großen Preis der Kulmbacher Brauerei“ statt. In mehreren Durchgängen und verschiedenen Altersklassen geht’s für die Teilnehmer mitten durch Kulmbach.

Start und Ziel ist jeweils am Gelände der Kulmbacher Brauerei vor dem Sudhaus in der Lichtenfelser Straße. Die Strecke führt über die Hardenberg- in die Georg-Hagen-Straße und wieder in die Lichtenfelser Straße.

Die Stadt Kulmbach weißt auf diverse Sperrungen und Behinderungen hin:

Die gesamte Rennstrecke ist heute zwischen 13 Uhr 45 Uhr und ca. 20 Uhr 30 für den Verkehr gesperrt. Die Anlieger der betroffenen Straßen werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des Rennbereichs abzustellen.

Während der Rennpausen besteht für die Anlieger für kurze Zeit die Möglichkeit der Zufahrt. Die Anlieger und die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten.